La mancata qualificazione alla finale di Europa League potrebbe essere solo il primo di una lunga serie di acquazzoni che potrebbero abbattersi sulla Juve nelle prossime settimane. Già domani, infatti, i bianconeri conosceranno le sorti del loro destino in merito a quella che sarà la sentenza definitiva della Giustizia Sportiva, dododichè si potranno iniziare a tirare le prime somme. Tra i tanti interrogativi, bisognerà capire anche chi resterà all'ombra della Mole, con molti nomi noti che sono stati già messi in discussione. Tra questi c'è anche quello di Dusan, finito nella lista dei 10 migliori centroavanti al mondo e che di conseguenza continua a fare gola a diverse big.- Per ultimo, sembra essersi inserito anche il. Stando a quanto riportato da, infatti, i Blues avrebbero inil primo obiettivo della prossima sessione di mercato e avrebbero pianificato già la prima offerta da presentare alla Continassa. Il club ha presentato un'offerta di circadi sterline, la stessa cifra sborsata da Madama appena un anno e mezzo fa e che potrebbe far vacillare la società piemontese.