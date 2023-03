Continua a rimanere incerto il futuro di Dusan Vlahovic, accostato a diversi club nella sessione di mercato invernale e finito in cima alla lista delle priorità del Real Madrid per quelli che saranno i futuri obiettivi. In queste ore però starebbe emergendo una notizia che avrebbe del clamoroso, perchè stando a quanto riportato dal portale inglese Football Insider, il Chelsea sarebbe disposto ad offrire circa 90 milioni di euro nelle casse dei bianconeri per assicurarsi il cartellino del gigante serbo.