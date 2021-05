Come si è raccontato spesso negli ultimi mesi, la sessione estiva di calciomercato sarà fatta di opportunità e occasioni da cogliere, molto più che di operazioni onerose e ad effetto. In questo senso, la Juventus osserva con attenzione e segue da vicino quello che succede a Manchester, sponda United.. Secondo quanto riporta il Telegraph, ​Donny van de Beek dovrebbe incontrare a breve ​Ole Gunnar Solskjaer per chiedere garanzie e programmare il suo prossimo futuro, che potrebbe essere lontano dall'Inghilterra.