Il mercato invernale sta per giungere al termine e la Juve non riesce ancora a trovare una sistemazione per Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è ormai arrivato ai minimi storici sia con la società, ma soprattutto con i tifosi che, chiedono a gran voce la sua cessione.



In queste ore un bagliore di luce sembra giungere dall'Inghilterra, perche stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il Burnley starebbe sondando il terreno per un eventuale prestito. I bianconeri accetterebbero di corsa, ma la sensazione è che anche questa offerta possa essere declinata dal gallese come tutte quelle ricevute fino ad oggi.