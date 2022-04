Le polemiche per gli episodi avvenuti nel big match di ieri sera non sembrano destinate a cessare nel giro di poco tempo e questo potrebbe anche ricadere sul rush finale di stagione dei bianconeri. Nel frattempo, negli uffici della Continassa si continua a lavorare duramente per arrivare preparati a quella che sarà la prossima annata e gli obiettivi finiti sulla lista dei dirigenti sono tanti. Uno di quelli che spicca è il difensore del Chelsea Rudiger, sempre più lontano dai Blues e dai quali si separerà a costo zero in estate. In queste ore sta rimbalzando anche una notizia dall'Inghilterra che agevolerebbe ulteriormente la trattativa per i bianconeri, perchè stando a quanto riportato dal Daily Express, il Barcellona si sarebbe tirato fuori dalla corsa per l'ex giallorosso, diminuendo di fatto la concorrenza.