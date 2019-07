Sempre più Juve per Mauro Icardi, anche per motivi di famiglia. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, la moglie e agente dell'attaccante argentino Wanda Nara è incinta e i due vorrebbero crescere anche quello che sarebbe il sesto figlio cresciuto dalla coppia in Italia, possibilmente vicino a Milano. Anche per questo Icardi non sta prendendo in considerazione le offerte di Roma e Napoli e considera la Juventus come una vera priorità per il suo futuro. Icardi vuole solo la Juventus,forse anche per motivi di famiglia.