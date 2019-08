Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, oltre alla Juventus c'è anche il Tottenham su Hysaj. Il giocatore albanese ha deciso da tempo di lasciare il Napoli, ma non ha trovato le offerte giuste che servono a convincere i partenopei. Stando a quanto raccolto da IlBianconero.com, se dovesse concretizzarsi - così come sembra - l'affare Cancelo al Manchester City, sarebbe il brasiliano Danilo (in arrivo proprio dai Citizens) a sostituire il portoghese nella rosa di Maurizio Sarri. Sarri che ha adocchiato il suo vecchio pupillo: ma Paratici e Nedved, per l'albanese, non hanno mai provato un concreto amore. E allora, chissà che non non se ne possa parlare alla prossima tornata di mercato...