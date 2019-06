"Il break di Pep dal City". E' il titolo sulla prima pagina di Star, che racconta in esclusiva i pensieri e il piano dell'allenatore del Manchester City, tra questa e la prossima stagione. "Sta pensando alla prossima pausa dal calcio - si legge -. Guardiola ha detto alle persone a lui vicine che la scorsa stagione è stata troppo stressante e che sta pensando di prendersi un periodo di stop per rilasciare la tensione. Una fonte ha rivelato: 'Pep investe molte energie emozionali nel suo lavoro. Non si ferma mai, ma questo è un costo per la sua vita e così ha bisogno di uno stop. E' inevitabile". Una vera e propria bomba, smorzata poco dopo: "Non ci sono suggestioni sul fatto che possa avvenire in questa estate, ma più probabilmente nella prossima". Sempre dall'Inghilterra arrivano informazioni non proprio positive per la Juve, con il Sun che spiega come il Chelsea voglia trattenere a tutti i costi Maurizio Sarri.



Tutto questo e molto altro ancora nelle prime pagine dei giornali di oggi, mercoledì 12 giugno, che troverete in costante aggiornamento nella nostra gallery.