Nuovo assalto di Pep Guardiola alla Juventus. Secondo quanto riporta il Daily Star, il tecnico del Manchester City vuole portare finalmente Leonardo Bonucci in Inghilterra e sarebbe pronto a mettere sul mercato John Stones, cercato sia da Everton che da Newcastle. Bonucci è un obiettivo di lungo termine del tecnico catalano che già in passato aveva provato ad acquistarlo. La Juve, tuttavia, non vorrebbe privarsi del difensore, importante sia sul campo che all'interno dello spogliatoio. Bonucci ha da poco rinnovato il suo contratto con il club bianconero.