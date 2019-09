Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United. L'idea del centrocampista francese è chiara da diversi mesi, tanto che Juventus e Real Madrid si sono fatte avanti con insistenza in estate per averlo. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, Pogba può partire a gennaio, a meno che lo United accetti la sua folle richiesta per il rinnovo: 600.000 sterline a settimana, 30 milioni in tutto a stagione per restare in Inghilterra. Una cifra pazzesca, che fa sperare i bianconeri in ottica addio.