"E' fatta per Arthur alla Juve". Secondo Sky Sports Uk, infatti, bianconeri e catalani avrebbero trovato un accordo definitivo per lo scambio tra il centrocampista brasiliano e Miralem Pjanic. La trattativa, come confermato ieri da Fabio Paratici, è ben avviata ma per la fumata bianca manca ancora il sì del calciatore brasiliano mentre Pjanic ha un accordo di massima con il club catalano. Sky Sport conferma, sostanzialmente, le cifre circolate nei giorni scorsi: Arthur valutato 80 milioni, Pjanic 70, per coprire quel gap Juve e Barcellona sono ancora a lavoro ed è possibile l'inserimento di De Sciglio nella trattativa Quella che si apre però sarà una settimana decisiva perché nonostante la mezza smentita di Paratici anche i bianconeri vorrebbero chiudere l'accordo entro il 30 giugno per motivi di bilancio mentre per le plusvalenze legate al Fair Play Finanziario non ci sarebbe fretta visto che il termine ultime per le plusvalenze in ottica FFP verrà spostato ad ottobre dalla Uefa. Per lo scambio Arthur-Pjanic è corsa contro il tempo.