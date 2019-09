Christian Eriksen è un profilo da tempo gradito sulla lista di mercato della Juventus. Da sogno di mercato che era, il talento danese però sta per diventare un'opportunità sempre più ghiotta per il futuro bianconero. E dall'Inghilterra, a tal proposito, arriva un'indiscrezione pazzesca in vista dell'estate del 2020, quando Eriksen può liberarsi a parametro zero.



LA BOMBA - Secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghiterra, infatti, Eriksen sta pensando di restare per una stagione al Tottenham, ma senza rinnovare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno del 2020. A quel punto è pronto a legarsi "gratis" al suo prossimo club e il maggiore indiziato è proprio la Juventus, che potrebbe così chiudere il terzo clamoroso colpo a zero, dopo Emre Can dal Liverpool e Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain.