Il mercato della prossima estate si avvicina. Fabio Paratici è pronto a regalare al tecnico della Juventus, Maurizio Sarri un colpo. Il mercato di riferimento sarà, come accaduto spesso in passato, quello inglese. Con la necessità di trovare un terzino, la Juventus proverà a trattare Emerson Palmieri, ex terzino della Roma.

Il Chelsea inoltre ha deciso: visto il probabile addio di Emerson Palmieri, corteggiato da Juventus e Napoli, secondo il Daily Mail i Blues si muoveranno per sostituirlo con Ben Chilwell del Leicester. Un terzino nuovo, per le fasce bianconere.