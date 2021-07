Secondo un'esclusiva dell'agenzia di stampa inglese Reuters, John, presidente di, la holding della famiglia, proprietaria anche della, avrebbe esplorato la possibilità di acquisire una percentuale di minoranza della casa di moda. L'obiettivo sarebbe quello di creare un conglomerato di lusso che metterebbe al centro la Ferrari. L'offerta, però, sarebbe stata rifiutata ad inizio mese, a causa della riluttanza di Giorgio Armani di vendere. Un portavoce di John Elkann alla Reuters ha riferito: "Exor non ha fatto alcun approccio ed Exor non ha fatto alcuna proposta (per Armani)."