Nonostante le numerose tematiche che stanno tenendo impegnati i dirigenti bianconeri, un occhio vigile continua a rimanere anche sul mercato. Uno dei reparti che si dovrà perfezionare maggiormente è sicuramente la difesa e in virtù di questo, Madama starebbe già muovendo i primi passi. Dall'Inghilterra, infatti, parlano di una battaglia tra i bianconeri e il Napoli per un difensore. Stando a quanto riportato dal portale britannico Team Talk, i due club sarebbero sulle tracce del centrale del Benfica Antonio Silva, sul quale però c'è il Liverpool momentaneamente in pole position.