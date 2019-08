Tra Juventus e Manchester United l'asse di mercato si è scaldato e non poco in queste ultime ore. Il nome di Paulo Dybala in ottica Red Devils, in uno scambio alla pari con Romelu Lukaku, resta più vivo che mai, in attesa del colloquio dell'argentino con Maurizio Sarri e della decisione definitiva sul futuro. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, la richiesta di Dybala allo United sarebbe clamorosa: 20 milioni di euro a stagione per lasciare Torino e volare in Premier League a Manchester.