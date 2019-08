E se non fosse stato Dybala a rifiutare il Tottenham? Questo è quanto emerge da un articolo pubblicato oggi dal Daily Mail nel quale sembra sia stato Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, ad essersi messo di traverso nei confronti dell’attaccante argentino. A quanto riporta la testata britannica, la trattativa tra Juventus e Spurs avrebbe comportato lo scambio tra Paulo Dybala e Christian Eriksen. Nonostante il danese abbia il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 ed abbia più volte manifestato l’intenzione di voler cercare una nuova sfida, il manager dei Spurs si è impuntato di fronte a questa soluzione di mercato. Secondo il tecnico, il Tottenham ha le carte in regola per rinnovare il contratto di Eriksen e poter contare ancora su di lui. Al momento la mossa dell’allenatore argentino non sembra portare i frutti sperati poiché il centrocampista danese continua a rifiutare ogni proposta di rinnovo gli provenga da casa Spurs e sta, al contrario, pare stia valutando la possibilità di trasferirsi in un’altra società a paramento zero dalla prossima stagione.