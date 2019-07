Lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku è entrato nel vivo in queste ultime ore. Il centravanti del Manchester United avrebbe detto sì al trasferimento in bianconero e ci sarebbe già un accordo di massima per un contratto quinquennale a Torino. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, però, il doppio trasferimento potrebbe clamorosamente saltare: non c'è l'accordo, infatti, tra la Joya e lo United dal punto di vista economico, con l'argentino che chiede un solido rialzo rispetto ai 7 milioni di euro a stagione che guadagna alla Juventus.