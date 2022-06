E' ancora del tutto incerto il futuro di Paulo Dybala, il quale sta prendendo tempo per compiere il passo decisivo che lo catapulterà in quella che sarà la sua nuova realtà. In Italia si parla della Roma di Mourinho e soprattutto dell'Inter di Simone Inzaghi che però, non riesce ancora a trovare la chiave che potrebbe sbloccare la trattativa. In queste ore però starebbero emergendo delle novità a riguardo, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, l'argentino sta attendendo delle proposte provenienti dalla Premier e che riguardano principalmente Tottenham ed Arsenal. La possibilità che la Joya possa giocare nel Regno Unito non è da escludere e al momento, le uniche due squadre che hanno veramente sondato il terreno sono proprio le londinesi.