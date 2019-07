La situazione di Paulo Dybala continua a far parlare e discutere. Dal possibile addio alla Juve allo scambio con Lukaku, passando per il Tottenham. L'attaccante argentino è tornerà prima delle sue vacanze per incontrare il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, ma il suo futuro rimane incerto. La Joya considera una partenza da Torino, qualora non veda garantiti quei minuti necessari per riprendersi dopo un anno difficile. Come spiega il The Sun Dybala avrebbe dato il "sì" per il trasferimento al Tottenham, a condizione che il club inglese trovi un accordo con la Juve.