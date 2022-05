Con la stagione ormai conclusa, in casa Juve il tema caldo del momento è legato a quello che sarà il futuro di Paulo Dybala, con l'argentino che ha iniziato a guardarsi attorno già da diverse settimane. Nella giornata di ieri, il suo procuratore Jorge Antun è volato a Londra per incontrare i dirigenti di Arsenal e Manchester United, dove sembrano essere emerse delle novità importanti. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Express infatti, non è da escludere che il futuro dell'argentino possa essere nei Gunners, ma questo potrà avvenire solamente nel caso in cui il club londinese riuscirà a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.