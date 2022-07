Il futuro di Paulo Dybala è ancora totalmente incerto, anche se le voci di queste prime settimane di mercato sembrano scrivere il suo destino nella città di Milano. Inter e Milan sembrano infatti gareggiare in un vero e proprio derby fuori campo e al momento, i nerazzurri sembrani essere in vantaggio sui 'cugini'. Non si può escludere però lingresso in scena di qualche big dall'Europa, dato che in queste ore proprio dall'Inghilterra rilanciano fortemente in corsa due squadre della Premier. Stando a quanto riportato da The Sun infatti, Manchester United e Arsenal sono pronte a ritornare all'assalto della Joya.