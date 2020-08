Stewart Robson, ex calciatore dell'Arsenal, ha parlato di Douglas Costa al Manchester United: "Se stai cercando un giocatore che gioca a destra che possa rientrare con il piede sinistro, fare cross e tirare, Douglas Costa è un giocatore eccellente. Non ha fatto neanche lontanamente così bene alla Juventus come la gente pensava che potesse fare. Ha avuto i suoi problemi di infortunio, ha avuto i suoi problemi disciplinari, è stato espulso all'inizio della stagione, ma alla sua età è ancora un ottimo giocatore e non credo che gli siano state date le opportunità che avrebbe sperato. Quando era al Bayern Monaco era un giocatore magnifico e penso che se andasse al Manchester United, potrebbe ritrovare quella forma. Quindi penso che sarebbe una buona alternativa a Sancho".