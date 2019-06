Due anni dopo ci risiamo. Gianluigi Donnarumma sembra prossimo a lasciare il Milan. Il portiere classe 1999 è reduce da un’ottima stagione, ma le difficoltà economiche potrebbero spingere il club rossonero a metterlo sul mercato. Secondo il giornale inglese Star, il Manchester United avrebbe pensato a “Gigio” per sostituire il partente David De Gea. La Juventus, per ora, resta a guardare. Due anni fa, i bianconeri erano stati vicini all’acquisto dell’estremo difensore, ma attualmente possono contare sulle prestazioni maiuscole di Wojciech Szczesny tra i pali. Da rivedere la posizione di Mattia Perin come vice, ma sembra difficile che Donnarumma accetti il trasferimento a Torino per fare da secondo.