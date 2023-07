Continua a tenere banco la situazione intorno a Romelu Lukaku, grande obiettivo dell'Inter che però, stando a ciò che riferisce il giornalista Ben Jacobs, molto vicino alle vicende del Chelsea, non ha trovato ancora l'accordo con il club londinese. Ihanno rifiutato un'offerta da 30 milioni più bonus e ci sarebbero altre due squadre che hanno fatto un'offerta migliore per il belga. Continuano a circolare le voci sull'interessamento della Juve in caso di partenza di Vlahovic.