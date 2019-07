Per la Juve adesso è praticamente impossibile. Il Manchester United, come racconta il Mirror, non ha certamente apprezzato le parole di Pogba prima e del suo agente Raiola successivamente. Il procuratore aveva praticamente palesato la malcelata volontà del giocatore: che vuole partire, e non ha intenzione di aspettare oltre. Il tutto chiaramente contro le intenzioni dei Red Devils, poco intenzionati a cedere subito il centrocampista, o addirittura a 'svenderlo' per assecondare la volontà del francese. La Juve continua a monitorare la situazione, ma in pole resta il Real Madrid. Ecco, per prenderlo, i blancos ora dovranno pagare 200 milioni di euro.