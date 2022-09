Vige il buio più totale in casa Juve, dopo la sconfitta con il Benfica che, potrebbe compromettere la qualificazione agli ottavi di Champions dei bianconeri. Questo ha inevitabilmente scosso anche la società che, ora si interroga se continuare in questa direzione o se invece, puntare su nuovi volti da far accomodare in panchina. Ecco perchè, stando a quanto riportato dal canale inglese della BBC, l'allenatore italiano Roberto De Zerbi starebbe prendendo tempo prima di trattare definitivamente con il Brighton. Il desiderio dell'ex ct del Sassuolo è infatti quello di ritornare in Italia e la Vecchia Signora potrebbe ingolosire e non poco le sue fantasie.