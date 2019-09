David De Gea è stato accostato a più riprese alla Juventus sul mercato, in particolare da voci dall'Inghilterra. Il portiere del Manchester United, però, sarebbe a un passo dal rinnovo di contratto, secondo quanto riporta oggi il Guardian proprio da oltremanica. De Gea avrebbe trovato un accordo con il club inglese per un contratto da 290.000 sterline a settimana, 323.000 euro, ovvero quasi 17 milioni netti a stagione. Cifre che i bianconeri non sono disposti a spendere per assicurarselo a parametro zero nell'estate del 2020.