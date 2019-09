Non solo la Juve: secondo quanto riporta il Daily Mirror, ci sarebbe anche il PSG sulle tracce di David De Gea, portiere in scadenza con il Manchester United. E Szczesny? Il portiere polacco, confermatissimo dai bianconeri, potrebbe essere una nuova plusvalenza per la Juventus. Il giocatore, acquistato nel 2017 dalla Roma per una cifra intorno ai 16 milioni di euro, rappresenterebbe certamente un introito interessante per le casse bianconere, sempre alla ricerca di denaro fresco da reinvestire. De Gea, in scadenza, potrebbe inoltre sfruttare gli ottimi rapporti tra gli stessi dirigenti juventini e il board che segue professionalmente i Red Devils. Magari, ecco, uno scambio alla pari non è così inauspicabile...