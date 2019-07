Uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni è quello di Dani Alves. L'esterno brasiliano, svincolatosi da poco dal Paris Saint-Germain, è stato accostato alla Juventus ed al Manchester City, forse tentato dal richiamo dell'ex squadra e del vecchio maestro Pep Guardiola. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, però, il giocatore avrebbe cambiato idea. Al momento in pole position ci sarebbe l'Arsenal, club così gradito dall'ex Barcellona da indurlo a ridursi lo stipendio pur di essere tesserato dai Gunners. Il mercato in entrata dei bianconeri potrebbe subire un nuovo significativo cambiamento.