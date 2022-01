Ipotesi clamorosa, quella che viene rilanciata dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta il Daily Star, infatti, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare il Manchester United in estate. In particolare, il campione portoghese potrebbe prendere la decisione se la dirigenza dei Red Devils dovesse scegliere un allenatore, per la prossima stagione, non gradito a CR7.