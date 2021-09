Non sarebbe tutto rosa e fiori il ritorno dial. Secondo quanto rivela una fonte al tabloid inglese, Daily Star: "Cristiano è stato avvertito che da quando ha lasciato Manchester nel 2009, la regione è diventata una calamita assoluta per le bande criminali. Ora sarà visto come il loro obiettivo numero uno". Per questo, il campione portoghese avrebbe ingaggiato una compagnia che si occupa di sicurezza che sorveglierà lui e la sua famiglia 24 ore su 24.