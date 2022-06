Si fa sempre più misterioso il futuro di Cristiano Ronaldo, volenteroso di lasciare lo United dopo appena un anno dal suo ritorno ad Old Trafford. Inutile dire che le squadre interessate al penta Pallone d'Oro sono numerose, ma non tutte possono permettersi di sostenere un ingaggio da circa 20 milioni di euro a stagione. Intanto però c'è chi prova a farlo, perche stando a quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, per l'ex Real si sarebbe fatto avanti l'Inter Miami (ex squadra di Higuain), con CR7 che però avrebbe rispedito al mittente l'offerta.