Futuro in Inghilterra per? C'è questa possibilità, almeno a giudicare da quanto scrivono i tabloid oltremanica. L'ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter potrebbe infatti tornare ad allenare in Premier League, precisamente sulla panchina del. Lo riporta soprattutto il Sunday Times, secondo cui l'allenatore italiano sarebbe tra i principali indiziati in caso di esonero di Solskjaer, che pagherebbe un avvio di stagione al di sotto delle aspettative: per lui, nelle ultime tre di campionato, due sconfitte e un pareggio. E domani a Old Trafford arriva il Liverpool.