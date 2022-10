In casa Juve i maggiori pensieri sono tutti rivolti alla sfida di questa sera contro l'Empoli, dove si cerca di capire se i segnali emersi nella derby contro il Torino sono stati una pura coincidenza o se invece può rivelarsi un punto di svolta dal quale ripartire. Nel frattempo però continuano a circolare le voci sul futuro incerto di Max Allegri e i nomi di quelli che potrebbero essere i suoi successori sono diversi. Tra questi è spiccato anche quello di Antonio, ora in forza al Tottenham, il quale avrebbe garantito un contratto da circa 22 milioni di euro a stagione all'allenatore leccese che però, ci pensa su. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannicoinfatti,, sia perchè non ritiene competitivi gli Spurs nella lotta al titolo, ma soprattutto perchè