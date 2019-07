L'Inter cade contro il Manchester United nella prima amichevole estiva. Un risultato che inevitabilmente induce i nerazzurri a riflettere. Antonio Conte ha le idee chiarissime: serve un rinforzo in attacco. Il primo nome resta quello di Romelu Lukaku. Lo riporta l'Indipendent, che sottolinea l'insistenza del tecnico per avere a disposizione il giocatore belga il prima possibile. La Juventus tiene sotto osservazione questa situazione: i bianconeri seguono l'attaccante dei Red Devils e, al contempo, sperano in un'ulteriore spiraglio per Mauro Icardi, ormai ai margini del progetto interista.