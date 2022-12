Come noto da diverse settimane ormai, la Juventus è sempre alla ricerca di un terzino da aggregare alla rosa in vista della sessione invernale. Tra i vari nomi emersi, uno dei profili che è stato accostato a Madama è quello dell'esterno dello Sporting CP Pedro Porro. In queste ore però sarebbe aumentata la concorrenza, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Tottenham dell'ex Antonio Conte.