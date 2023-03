In Inghilterra sono sicuri: l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è giunta al capolinea. Come riportato dal Telegraph, l’ufficialità della separazione arriverà nei prossimi giorni ed entro questa settimana. Dopo la sfuriata di sabato scorso, a causa del pareggio contro il Southampton, la situazione è precipitata fino alla decisione del proprietario Levy.SOSTITUTI - Il tecnico italiano, in scadenza di contratto, aveva già manifestato il desiderio di non rinnovare il contratto con gli Spurs e così la dirigenza londinese ha anticipato di qualche mese l'ormai certo divorzio. Al momento, dovrebbe prendere il suo posto Ryan Mason. Tra i nomi caldi per il sostituto, quelli di top manager come Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Brendan Rodgers.