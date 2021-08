"Manchester City e Juventus stanno trattando per Cristiano Ronaldo e l'unico ostacolo rimasto è quello economico, in quello che sarebbe un acquisto clamoroso per i campioni d'Inghilterra.". E' quanto scrive The Independent, che parla di un affare in fase di definizione e di un contatto avvenuto nelle ultime ore. CR7 e Guardiola insieme, per ora solo al telefono...