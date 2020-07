Secondo quanto riporta il Daily Express, la Juventus ha messo gli occhi su Hector Bellerin, terzino dell'Arsenal che va in scadenza con i Gunners nel 2023. Lo spagnolo sarebbe finito anche nel mirino di Inter e Siviglia, entrambe alla ricerca di un laterale di sicura affidabilità come il terzino dell'Arsenal. Bellerin non è l'unico calciatore dei Gunners accostato in queste ore al club bianconero. Dalla Francia, infatti, rimbalzano voci su Aubameyang e Lacazette, i due "frontman" della squadra di Arteta.