Quella di oggi è una giornata cruciale per capire quali saranno le sorti del futuro di Paul Pogba. E' infatti previsto a Torino un incontro tra la società bianconera e l'entourage del giocatore e forse, nelle prime ore del pomeriggio potremmo già saperne di più su cosa ne sia emerso da questo confronto. Nel frattempo però, il fortissimo interesse di Madama trova conferme anche in Inghilterra, perchè come riportato anche dalla versione odierna del quotidiano britannico The Mirror, ci sarebbe proprio Paul Pogba in cima alla lista dei desideri e quasi certamente la Juve tenterà l'affondo decisivo.