2









Non solo l'Uefa: a spingere il Manchester City fuori dalla Champions ci sono anche otto delle prime dieci società della Premier League. Lo racconta il Daily Mail, che sottolinea come - Sheffield United a parte - tutte le squadre più forti d'Inghilterra hanno scritto al TAS chiedendo di non ammettere i Citizens alla prossima edizione dell'ex Coppa Campioni.



IL FUTURO - Se il tribunale di Losanna dovesse accogliere questa proposta, a quel punto lo scenario in casa City potrebbe cambiare. A partire dal futuro, per quanto scritto a caratteri cubitali, di Pep Guardiola. Il catalano è stato chiaro: resterà a Manchester almeno un'altra stagione, e in questo periodo di blocco e d'incertezza non ha intenzione di disilludere i propri tifosi. Se non l'allenatore, in mezzo al campo per la Juve dovrà pur spuntare un'occasione. Quale? Occhio a Sané (c'è il Bayern), De Bruyne, Bernardo Silva. Rischia di diventare un grande mercato all'aperto, quello fuori l'Etihad Stadium.