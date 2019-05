Tra presente e futuro. Il pianeta Chelsea si prepara a vivere il finale di stagione con l’importantissimo derby contro l’Arsenal in finale di Europa League, ma non perde di vista un domani pieno di interrogativi. Dato il blocco del mercato, potrebbero essere molti gli addii tra i Blues. E anche la panchina non sembra sottrarsi a questa tendenza. Infatti, secondo il Daily Mail, il club londinese sembrerebbe orientato ad affidarsi all’ex leggenda Frank Lampard. Al tempo stesso, la stampa inglese dà per imminente il ritorno in Italia di Maurizio Sarri, pronto a sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus nella prossima stagione.