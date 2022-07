Offerta importante, forse decisiva. Il Chelsea spinge per Kalidou, con forza. Come spiega The Athletic, discussioni in corso per trovare un accordo tra i club, con i Blues che si sono spinti fino a 40 milioni di euro per l'offerta al Napoli. Per lui previsto un lungo e ricco contratto: 4 anni a 9 milioni netti all'anno, stando alle ultime indiscrezioni.