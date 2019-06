Frank Lampard compie oggi 41 anni. La decisione sul futuro suo e della panchina del Chelsea, secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, è ormai presa a tutti gli effetti: sarà lui il sostituto di Maurizio Sarri, che oggi viene presentato a nuovo allenatore della Juventus. Decisivo un incontro con il presidente Roman Abramovich, che ha dato il via libera al suo ritorno a Londra, dopo una stagione d'esordio ad altissimi livelli da manager del Derby County. Sarri è pronto per la panchina bianconera, Lampard per quella dei Blues.