Nella giornata di ieri sono rimbalzate diverse voci in Inghilterra, che vorrebbero il Chelsea interessato a Matthijs de Ligt. Secondo quanto riferito da Sky Sport, al momento non è arrivata alcuna offerta alla Juventus per il difensore olandese: per convincere i bianconeri, i Blues dovrebbero avvicinarci alla cifra della clausola (circa 120/125 milioni di euro).