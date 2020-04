1









Ngolo Kante è uno dei nomi accostati alla Juventus che sta cercando di rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Pallino sia di Maurizio Sarri che di Fabio Paratici, il francese campione del mondo nel 2006 può essere arrivato al capolinea della sua avventura al Chelsea. Secondo il Daily Star, ad esempio, i Blues hanno già deciso di mettere Kante sul mercato. Troppi infortuni che non sono piaciuti al presidente del club ​Roman Abramovich, pronto a cederlo per fare cassa. PIANO JUVE - La Juve ci ha pensato e continuerà a farlo ma al momento gli 80/90 milioni di euro messi chiesti dal Chelsea sono troppi per le casse del club bianconero, alla ricerca di una mezzala di quantità e qualità. Sarri ha già allenato il calciatore nella sua unica stagione a Londra, lo farebbe volentieri anche a Torino ma ad oggi i costi dell'operazione sono eccessivi per le casse del club bianconero. Al messaggio della Juve, i Blues hanno risposto alzando la posta. Per ora Kante resta solo un obiettivo, non dei più concreti.