Mancano ancora diversi mesi all'inizio della prossima sessione di calciomercato. Come è normale che sia, però, i direttori sportivi di tutta Europa sono già impegnati a lavorare sui prossimi obiettivi. Secondo quanto riporta il Sun, Chelsea e Tottenham sarebbero pronti a fare un'incursione in casa Juventus per portare in Premier League Paulo Dybala. L'offerta si aggirerebbe intono ai 47 milioni di sterline, circa 55 milioni di euro. Sempre secondo il tabloid inglese, la società bianconera potrebbe essere interessata a sentire le ragioni dei due club, spinta dall'esigenza di rimpinguare le casse provate dall'emergenza sanitaria ed economica vigente.