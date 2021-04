Attacchi continui. Anche il Telegraph si schiera contro la Superlega, usando un paragone forte: per il quotidiano inglese, il presidente della Uefa Ceferin è come il primo ministro Wilt Chamberlain che nel 1938 dichiarò che si era un tempo di pace. Poi scoppiò la guerra. E in Inghilterra scrivono: "Non c’è nulla di super e non avrebbero potuto scegliere un momento peggiore. È il massimo del cinismo, il progetto è stato accolto con rabbia, condanna, minacce, ma non con sorpresa nemmeno un pizzico. Siamo al monopolismo anticoncorrenziale e non sorprende che i suoi ispiratori siano il presidente del Real Madrid Florentino Perez e i proprietari americani di United, Liverpool e Arsenal — come quel club abbia l’audacia di affermarsi come una superpotenza europea è notevole — così come il presidente della Juventus Andrea Agnelli".