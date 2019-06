In Inghilterra confermano le voci arrivate nella giornata di ieri in Italia: c'è anche il profilo di Danilo per la Juventus. Il giocatore è stato seguito a lungo dall'Inter, squadra alla quale è stato accostato a più riprese Oltremanica e dalla stampa italiana. In attesa che Ausilio e Marotta affondino il colpo, però, la Vecchia Signora si è fatta avanti e ha chiesto informazioni. I rapporti con il Manchester City restano ottimi, soprattutto considerando la trattativa relativa a Joao Cancelo, proprio in direzione Citizens. Danilo potrebbe rientrare proprio in questa compravendita, secondo quanto riferisce il Sun, così da portare il totale a 50 milioni di sterline in favore dei bianconeri, circa 55 milioni di euro.